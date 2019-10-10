Sınırda yaşayan vatandaşlar harekata Türk bayrakları ve dualarla destek verdiler

"Onlar hak yolunda gittiler oraya"

65 yaşındaki İsmail Bağış da Mehmetçik'e gece gündüz dua ettiklerini, kalplerinin Mehmetçik ile olduğunu söyledi. Bağış, şöyle konuştu: "İnşallah muzaffer olacaklar, başları dik geri dönecekler. Bu vatan hepimizin, Allah'ım sen bu vatanımızı koru. Şu an elimizden dua geliyor. Beni götürseler şimdi giderim. Kalbimiz, ruhumuz, hissiyatımız, her şeyimiz onlarla birlikte. Onlar hak yolunda gittiler oraya. Kimseye haksızlık etmemişler."