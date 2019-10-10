Suriye Barış Pınarı harekatında son durum işte yaşanan sıcak gelişmeler

SURİYE 'de Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Operasyonunda son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. TSK'ya ait F16 savaş uçakları, YPG/PKK hedeflerini vurdu uçaklar 30 km derinliğe kadar indi. TSK üç koldan Fırat'ın doğusuna girdi. Dünyanın gözü bu büyük operasyonda. İşte Suriye'de yaşananlar...

TÜRKİYE, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik uzun zamandır planlanan askeri harekata dün ilk stardı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu operasyonla birlikte önceden belirlenen 181 hedef ateş altına alınırken saat 22.30 sularında ise kara harekatına başlandı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri dün öğleden sonra yoğun ateş altına alındı. İşte Suriye'de yaşanan gelişmeler.

Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Erdoğan: 109 terörist öldürüldü

Harekatla ilgili kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teslim olanlar ve yaralanalar var." deyip etkisiz hale getirilen terörist sayısını "109 terörist öldürüldü" diyerek açıkladı.

Tel Abyad'daki iki köy temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander, terörden arındırılan ilk iki köy oldu.

ÖSO Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptı

Barış Pınarı Harekatı'nda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptı.

MSB'den açıklama: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı harekatı ile ilgili açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor'' denildi.

Türk savaş uçakları 30 kilometre derinliğe girdi

TSK'ya ait F16 savaş uçakları, YPG/PKK hedeflerini vurdu.Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. TSK dört koldan Fırat'ın doğusuna girdi.

Resulayn ve Tel Abyad'a girildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından kısa süre sonra kara harekatında PKK/PYD için iki kritik bölge olan Resulayn ve Tel Abyad'a kara kuvvetlerinin dört koldan girdiği kaydedildi.

TSK birlikleri gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad'a girdi

Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.

Savaş uçakları bomba yağdırdı

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ve Resulayn ilçesi ile bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar savaş uçaklarınca bombalandı.

Komandolar ilerliyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi. MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.