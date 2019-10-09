TSK Suriye'de bu haritayı oluşturacak! İşte hedef olarak işaretlenen ilk yer;

Türk kamuoyunun günlerdir nefesi tutup beklediği, TSK'nın Suriye'de terör örgütlerine karşı planladığı askeri harekat başladı. Peki Türkiye'nin kritik harekatta ilk hedefi hangi bölgeler, nihai amaç nedir? İşte detaylar;

Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen, TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekatı Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından duyurmasıyla resmen başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz strateji gereği önden hava harekatıyla terör örgütü YPG'nin direncini kırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Türk Savaş Jetleri Resulayn'da YPG'ye ait mevzileri vurmaya başladı.

İlk hedef

TSK'nın kritik harekatta ilk hedefi Resulayn ve Tel Abyad'ı terör unsurlarından temizlemek yer alıyor.

TSK’nın Fırat’ın doğusunda ilk etapta, sınırdan içeriye doğru 30 kilometre derinlik, 40 kilometre genişliğindeki bir alanı kontrol edeceği belirtiliyor. Operasyon, Resulayn ve Tel Abyad’dan Ayn el Arap (Kobani) sınırına kadar bir bölgeyi kapsıyor.

İkinci aşama

TSK, harekâtın birinci aşamasında Tel Abyad ve Resulayn bölgesinin tamamını kontrol altına alıp örgütün işgalindeki uluslararası ROTKO yolunu kapatmayı amaçlıyor. Karayolunun denetim altına alınması ile terör örgütünün işgali altındaki Ayn el Arap ve Cezire bölgeleri arasındaki bağlantı kesilmiş olacak.

Harekâtın ikinci aşamasında ise, örgütün işgal ettiği diğer bölgeler arasındaki stratejik noktalara yapılacak operasyonla koridorlar oluşturulacak. Böylece örgütün işgali altındaki bölgeler parçalara ayrılarak zayıflatılacak.