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BirGün Gazetesi'nden alçak operasyon haberi!

Türkiye'nin Suriye operasyonu başladı. Birçok ülkeden Türkiye'nin operasyonununa destek gelirken Türkiye'de bazı medya kuruşları yalanlarıyla terör örgütüne destek vermeyi tercih etti. Onlarda biri BirGün gazetesi oldu. BirGün sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımla operasyon haberini duyurdu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatması sonrasına terör örgütünün yalanları, BirGün gazetesi üzerinden servis edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'ye yönelik büyük bir operasyon başlattı.

Siviller vuruluyor yalanını servis etti

Operasyonun ardından YPG'li teröristler, "siviller vuruluyor" yalanını ortaya attı. Türkiye'nin operasyonunu karalamak isteyen BirGün gazetesi, terör sözcülüğüne soyunarak bu yalanları okuyucularına servis etti.

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