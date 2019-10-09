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Jetler ve Fırtına Obüsleri vuruyor! SDG ABD'den uçuşa yasak bölge istedi

YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türk jetlerinin bombardımanına karşı ABD'den uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istedi.

Türkiye Fırat'ın doğusuna başlattığı harekatla birlikte jetler Resulayn ve Tel Abyad'daki YPG'ye ait mevziler ve depoları vurmaya başladı.

Uçuşa yasak bölge istedi

Hava harekatı resmen başlarken, bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD ve uluslararası koalisyondan uçuşa yasak bölge istedi.

Reuters’ın geçtiği açıklamaya göre SDG, ‘Türkiye’nin saldırılarından korunmak için uçuş yasağı getirilmesini’ talep etti.

"Bölge halkını savunmasız bıraktı"

Açıklamada, ‘SDG’nin ABD’yle Türkiye arasında varılan güvenlik mekanizması anlaşmasına iyi niyetle uyduğu, bu durumun bölge halkını savunmasız bıraktığı’ ifadeleri kullanıldı.

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