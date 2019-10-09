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CANLI YAYIN- Suriye harekatı başladı dünyanın gözü bu operasyonda operasyonu canlı yayında izlemek için tıklayın Haberin devamı. Türk jetleri bombardımana başladı! YPG mevzilerinden dumanlar yükseliyor İşte ilk görüntüler Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı.
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Türk jetleri Fırat'ın doğusunda bombardımana başladı! İşte ilk görüntüler

TÜRKİYE'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Türk jetleri YPG'lilere ait mevzileri bombaladı. ilk görüntüler gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatın başladığını duyurması sonrası ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Erdoğan'ın açıklaması

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Resulayn’daki hedefleri vurdu

Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu. Türk silahlı kuvvetleri ÖSO'yla birlikte büyük bir operasyon düzenliyor. TSK ABD askerlerinin çekildiği bölgeye girdi. Bombardımandan sonra sınırın öteki tarafında dumanların yükseldiği görüldü.

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