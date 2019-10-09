YPG'li teröristler hazırlanıyor! Beton bloklarla tünel inşası görüntülendi
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlo kentinde YPG'li militanların, 'U' şeklinde beton bloklarla tünel inşası görüntülendi.
TSK'nın, Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon hazırlığı sürerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlo'da teröristler, önceden kazdıkları hendeklerin üzerine 'U' şeklinde beton bloklar yerleştiriyor.
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TIR'larla bölgeye götürülen beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor.
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Hendeklere beton blokların yerleştirilmeye devam edildiği Nusaybin'den görüntülendi.
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Trump, Suriye'ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çizilen çerçeveyi aşması durumunda Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden attığı bir tweet ile Türkiye'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu söyledi.
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