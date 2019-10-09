YPG'li teröristler hazırlanıyor! Beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Trump, Suriye'ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çizilen çerçeveyi aşması durumunda Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden attığı bir tweet ile Türkiye'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu söyledi.