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Fenerbahçe'de Nabil Dirar bıçak altına yattı

Fenerbahçe’de kasık ağrıları olan Faslı futbolcu Nabil Dirar, operasyon geçirdi.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek bölgesinde forma giyen ve kasık ağrıları bulunan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi.

1 ay uzak kalacak
Tedavisine başlanan Faslı futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.  Bu sezon Süper Lig'de 7 haftada tüm maçlara ilk 11 başlayan 33 yaşındaki futbolcu 2 gol kaydetti.

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