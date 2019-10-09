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Fatih Erbakan Suriye'ye operasyon için kararını açıkladı

Anadolu Ajansı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "İktidarın alacağı, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ve milli duruşa uygun her türlü kararın yanında yer alacağımızı ifade etmek isteriz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin ve bölgedeki komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini öncelediklerini belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye'ye 1974'te ambargo koyan ABD'nin, bu ambargoya karşılık İncirlik Üssü'nün kapatılması ile en güzel cevabı aldığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

İncirlik ve Malatya Kürecik Radar Üssü kapatılmalı

"Taviz politikalarının yeni tavizlere yol açacağı bilinciyle Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı tavizsiz bir tavır ortaya koymamız gerektiği inancıyla iktidarın alacağı, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ve milli duruşa uygun her türlü kararın yanında yer alacağımızı ifade etmek isteriz. Ayrıca sivrisineklerle uğraşmaktan kurtulmak istiyorsak bataklığı kurutmamız gerektiği bilinciyle yetkililerimizin bir an önce bölgemizde bugün yaşadığımız sıkıntılarda fazlasıyla etkisi olan İncirlik Üssü'nü ve Malatya Kürecik Radar Üssü'nü kapatmalarını, yine bataklığı kurutmaya yönelik çok önemli bir adım olarak D-8 Organizasyonu'nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalışması için gerekenleri yapmalarını ve bataklığın oluşmasının baş müsebbibi olan ABD yönetimi ile ilişkilerimizi gözden geçirip yeniden yapılandırmasını bekliyoruz."

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