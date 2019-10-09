SON DAKİKA
YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var

Ülkenin doğusundaki Halle kentinde bir saldırgan bir sinagog yakınlarında ateş açtı. İki kişinin öldüğü, yaralananların olduğu bildiriliyor. Olayın ardından polis kaynakları bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog yakınlarında bir saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Sinagog’un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.

Bir kişi gözaltında

Polis kaynakları bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye’den Türkiye'nin harekatı hakkında küstah açıklama! Terör örgütlerine skandal çağrı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve operasyon için yeni twit
Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş'ta delikli kuruş yok 3 aydır para alamıyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG'ye destek! Operasyon mesajı
Erdoğan'dan Putin'le kritik görüşme! Suriye'nin kuzeydoğusuna harekatla ilgili
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi! Sosyal medyanın diline düştü
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç: Galatasaray sponsorluğu olmasa bugün burada olmayacaktık.
Kaymakamlık sınavı ne zaman 2019 saat kaçta başlayacak?
PKK'nın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu
Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden Endonezya Çıkarması!
Emir Can İğrek kimdir kaç yaşında namaz videosu skandalı
Seferberlik emri şartları aynı aileden iki kişi sefere gider mi?
Yorumlar