Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var

Ülkenin doğusundaki Halle kentinde bir saldırgan bir sinagog yakınlarında ateş açtı. İki kişinin öldüğü, yaralananların olduğu bildiriliyor. Olayın ardından polis kaynakları bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog yakınlarında bir saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Sinagog’un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.

Bir kişi gözaltında

Polis kaynakları bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.