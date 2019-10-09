SON DAKİKA
YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve operasyon için yeni twit

İnternet Haber

AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sabah akşam Türkiye ve operasyona dair twitler atıyor. Trump'tan bir son dakika twiti daha geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin harekatı ve Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, şunları yazdı:

-"Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor".

'Orta Doğu'ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı' diyen ABD Başkanı Trump, "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu." dedi.

Donald Trump dün de bunları yazmıştı
Sabah akşam Türkiye'ye ilişkin garip twitler atan Donald Trump, dün de şunları yazmıştı:

-"Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler"

-"Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri asla terk etmedik. Benzer şekilde NATO üyesi ve ticaret ortağı olan Türkiye ile de ilişkimiz çok iyi. Türkiye'nin hali hazırda büyük bir Kürt nüfusu var.

-Suriye'nin o kısmında kalan yalnızca 50 askerimizin çekildiğini anlıyorlar. Türkiye'nin gireceği gereksiz bir çatışma ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olur. Kürtlere mali yardım ve silah yardımı yapıyoruz!"

7 EKİM'DEKİ OLAY TWITI

-"Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)..

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fırat'ın doğusuna operasyonda YPG'ye Kürt Şahinleri Tugayı darbesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş'ta delikli kuruş yok 3 aydır para alamıyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG'ye destek! Operasyon mesajı
Erdoğan'dan Putin'le kritik görüşme! Suriye'nin kuzeydoğusuna harekatla ilgili
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi! Sosyal medyanın diline düştü
Ahmet Türk'ün torunu Heja'dan operasyonla ilgili skandal paylaşımlar
Rojava'da seferberlik ilan edildi Kürt siteleri son dakika haberi olarak geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Kaymakamlık sınavı ne zaman 2019 saat kaçta başlayacak?
PKK'nın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu
Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden Endonezya Çıkarması!
Emir Can İğrek kimdir kaç yaşında namaz videosu skandalı
İzmir Foça'da su faturaları 10 kat artış gösterdi
2019 31 aralık hangi güne denk geliyor yılbaşı ne zaman?
Yorumlar 9 yorum