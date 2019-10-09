ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve operasyon için yeni twit

AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sabah akşam Türkiye ve operasyona dair twitler atıyor. Trump'tan bir son dakika twiti daha geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin harekatı ve Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, şunları yazdı:



-"Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor".

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

'Orta Doğu'ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı' diyen ABD Başkanı Trump, "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu." dedi.

Donald Trump dün de bunları yazmıştı

Sabah akşam Türkiye'ye ilişkin garip twitler atan Donald Trump, dün de şunları yazmıştı:



-"Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler"

-"Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri asla terk etmedik. Benzer şekilde NATO üyesi ve ticaret ortağı olan Türkiye ile de ilişkimiz çok iyi. Türkiye'nin hali hazırda büyük bir Kürt nüfusu var.

-Suriye'nin o kısmında kalan yalnızca 50 askerimizin çekildiğini anlıyorlar. Türkiye'nin gireceği gereksiz bir çatışma ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olur. Kürtlere mali yardım ve silah yardımı yapıyoruz!"