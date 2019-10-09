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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG'ye destek! Operasyon mesajı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü YPG'nin sözcüsüyle görüşerek DEAŞ'a karşı mücadelede destek olacaklarını söyledi.

Emmanuel Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG ile dayanışma halinde olduklarını belirtti.

"Operasyondan endişeliyiz"

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda Fransa'nın endişeli tavrının değişmediği bildirildi.

Sınırda hareketlilik!

Türkiye'nin 'Güvenli Bölge' oluşturmak için Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekatın hazırlığı tamamlanmak üzere. Sınırda yoğun hareketliliğin gözleniyor. TSK'nın Suriye tarafına geçmek için talimat beklediği öğrenildi.

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