Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'le Mustafa Cengiz bu sezonu bitiremez

Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Galatasaray'daki iç siyaseti yorumlarken ''Fatih Terim ve Mustafa Cengiz bu sezonu bitiremeyecekler.'' dedi.

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Serdar Ali Çelikler, 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile başkan Mustafa Cengiz arasında yaşanan krizi masaya yatırdı.

''Fatih Terim ve Mustafa Cengiz bu sezonu bitiremez''

Galatasaray'da yaşanan gelişmelere değinen Çelikler, ''Fatih Terim, 17 transfer yaptırmış hala oyuncu bekliyor. Disiplinsiz bulur, futbolcularına yüklenir hata arar. Bende böyle hocalık yaparım. Ne güzel dünya. Artık yeni oyun bulması lazım. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz bu sezonu bitiremeyecekler.'' dedi.

''Galatasaray'da iç siyaset rezalet''

Çelikler, sözlerine şu şekilde devam etti; ''Galatasaray'da iç siyaset rezalet. Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan olması lazım. O zaman Ali Koç'a daha iyi cevap verir. Aslında Mustafa Cengiz de Fatih Terim de haklı. Hoca tarafından bakıyorum. Hoca olsam şöyle derim 'Ben olmasam sizi kim tanırdı. Bu kadar süre başkan ve yönetici kalmanız mümkün değildi. Beni daha fazla onure edin'. Başkan tarafından baktığım zaman da şöyle derim '17 tane oyuncu almışım. Genellikle 14 tanesi senin istediklerin. Ozan Kabak dışında da satışta istemediğin hiçbir şeyi yapmamışım. Daha sana ne yapayım. Ali Koç'a cevap da verdim.' derim. Fatih Terim de haklı Mustafa Cengiz de haklı.

''Fatih Terim başkan olsun''

Hem başkan hem yönetici olunmuyor. O zaman başkan ol. Tokmak bende davul başkasında olmaz. Fatih Terim başkan olsun. Özhan beyi de beğenmiyor. Dursun beyi de beğenmiyor. Mustafa beyi de beğenmiyor. Yıldırım beyi de beğenmiyordu. O zaman al sen yönet abi.''

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknikdirektör Fatih Terim, karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasını değerlendirdikten sonra "Belhanda'nın penaltısını söylüyorlar ama ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun." ifadelerini kullanmıştı.

"Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması''

Bu sözlerin üzerine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, "Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, Galatasaray bir günde tahttan inmez." demiş ve şöyle devam etmişti: "Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması.