Mesud Barzani rengini belli etti! 'Batı Kürdistan' ve Trump twitlerine bakın

Barzani'nin sahibi olduğu Rudaw sitesinde yer alan habere göre Mesud Barzani, Türkiye'nin harekatına ilişkin twitter hesabından önce şu paylaşımı yaptı:

“Batı Kürdistan'daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla iletişim halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz kalmamasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”.

We are very concerned about the recent developments in Western Kurdistan. We are in contact with several channels and we will do our utmost to ensure that the people of Rojava are not subjected to any more disasters.

Trump twitine giderle başladı yalakalıkla bitirdi

Türkiye'nin harekatına karşı olduğunu 'endişeliyiz' diyerek ortaya koyan Mesud Barzani, Donald Trump'ın “Kürtler bizimle savaştı ancak karşılığında para ve teçhizat aldılar” sözlerine de yanıt verdi. Barzani'nin Trump'a gider yaptığı twitini teşekkürlerle bitirmesi dikkat çekti.

İşte yazdıkları:

-“Sayın Başkan Trump, lütfen Kürdistan halkının her zaman haklarını koruduğunu bilin. Peşmerge IŞİD'i mağlup etti ve teröre karşı koalisyonun etkili bir parçası. Kürtlerin kanı para ve silahlardan çok daha değerli. Teşekkür ederim”.

Dear President Trump, please know that the people of Kurdistan have always pursued their just rights. The Peshmerga have defeated ISIS and are an effective part of the coalition against terror. The blood of the Kurds is far more valuable than money and weapons. Thank you.