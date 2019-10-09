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Mesud Barzani rengini belli etti! 'Batı Kürdistan' ve Trump twitlerine bakın

İnternet Haber

TÜRKİYE'nin Suriye harekatının başladığına ilişkin son dakika haberleri gelirken, Kuzey Irak yönetimi lideri Mesud Barzani rengini belli etti.

Barzani'nin sahibi olduğu Rudaw sitesinde yer alan habere göre Mesud Barzani, Türkiye'nin harekatına ilişkin twitter hesabından önce şu paylaşımı yaptı:

“Batı Kürdistan'daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla iletişim halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz kalmamasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”.

Trump twitine giderle başladı yalakalıkla bitirdi

Türkiye'nin harekatına karşı olduğunu 'endişeliyiz' diyerek ortaya koyan Mesud Barzani, Donald Trump'ın “Kürtler bizimle savaştı ancak karşılığında para ve teçhizat aldılar” sözlerine de yanıt verdi. Barzani'nin Trump'a gider yaptığı twitini teşekkürlerle bitirmesi dikkat çekti.
İşte yazdıkları:

-“Sayın  Başkan Trump, lütfen Kürdistan halkının her zaman haklarını koruduğunu bilin. Peşmerge IŞİD'i mağlup etti ve teröre karşı koalisyonun etkili bir parçası. Kürtlerin kanı para ve silahlardan çok daha değerli. Teşekkür ederim”.

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