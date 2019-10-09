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Rusya'dan Beşar Esad ve YPG'ye sürpriz çağrı!

Türkiye Suriye'de büyük bir operasyon için düğmeye bastı. Türkiye'nin operasyonu öncesi Rusya'dan PKK ve Beşar Esad'a sürpriz bir çağrı geldi. Rusya Esad rejimiyle YPG arasında diyalog çağrısında bulundu.

Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye meselesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Irak'taki Kürtlerin, ABD'nin Suriye'deki eylemlerinden endişeli olduğuna dikkati çeken Lavrov, "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır." dedi.Lavrov, ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinin çelişkili olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda kararlarını ihlal ettiğini vurguladı.

ABD verdiği sözlerinde durmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den askeri birliklerini çekeceğini birçok kez duyurduğunu hatırlatan Lavrov, "Trump, sonradan bu tür kararları frenledi. ABD verdiği sözlerinde durmadı." diye konuştu.Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki sorunun çözümü için diyaloğun şart olduğunu savunarak Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı açıklamaların ardından Şam yönetimi ve YPG/PKK terör örgütü temsilcileriyle görüştüklerini aktardı.

Diyaloğun başlatılması için yardımcı olacağız

Lavrov, "Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması dahil olmak üzere Suriye'nin bu bölgesindeki problemin çözümü için iki taraf arasında diyaloğun kurulmasını teşvik ettiğimizi vurguladık. Diyaloğun başlatılması için yardımcı olacağız. Bunun destekleneceğini umuyoruz." diye konuştu.

Tüm sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli

Lavrov, "Tüm sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli" derken, Esad rejimi ve terör örgütü YPG'ye çağrıda bulundu. Rus Bakan, böyle bir diyalog başlarsa destek vereceklerini de bildirdi.

Bölgede gerilim artmasını önlemek önemli

Açıklamasında örgütten "Kürtler" diye bahseden Lavrov, "Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki bölgede gerilim artmasını önlemek önemli" dedi. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında da bilgi veren Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğunu bir kez daha teyit ettiğini aktardı.

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