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Soylu'dan operasyon açıklaması: Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz

Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz." diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir" dedi.

"Müsaade edemeyiz"

Bakan Soylu, "Hiç kimsenin bir ülkedeki istikrarsızlığı fırsat bilerek, fiili durum oluşturarak, bir terör devleti kurmasına bizler müsaade edemeyiz ve sınırlarımızın içinde bizi sürekli rahatsız eden, evlatlarımızı şehit eden bu örgütlere de müsamaha etmemiz söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği perspektifte bu irini kaynağında kurutmaya kararlıyız" diye konuştu. 

Yurt içindeki terörist sayısı 500’e düştü.

"Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz"

Soylu konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır.

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