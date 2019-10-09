Türkiye Suriye'ye girdi! Son dakika haberi yabancı ajanslar geçti

Son dakika yabancı ajanslardan gelen habere göre; Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yapmaya başladı.

Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'yi ortadan kaldırmak için yapacağı operasyonla flaş gelişmeler yaşanıyor.

Dünya ajansları: Türkiye Suriye'ye girdi

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusu harekatına ilişkin son dakika yabancı ajanslardan gelen habere göre;

Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yapmaya başladı.

Türk yetkili Blomberg'a askerimiz Suriye'ye girdi dedi

Bloomberg'e konuşan Türk yetkili, Türk askerinin Suriye'ye girdiğini duyurdu. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili konu işle alakalı daha fazla bilgi vermedi.

Bloomberg'in bu iddiasının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgeye sevkiyatın devam ettiğini açıkladı. Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

Hulusi Akar'dan son dakika açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son açıklamada, 'harekatla ilgili çalışmalar devam etmekte, intikaller ve hazırlıklar sürmekte' dedi.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssüne savaş uçağı takviyesi

Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazırlığını yaptığı Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandı. Bölgede sıcak anlar yaşanırken izinlerin kaldırıldığı bildirildi.

Dün sınıra özel birlikler intikal ettirilmişti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi ve Özel Kuvvetler Akçakale intikal ettirildi.