Suriye operasyonu sonrası 1 milyon mülteciye evler yapılacak

Terör örgütü YPG'nin Amerika'dan aldığı destekle yıllardır işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyinde, huzur ve barış ortamının sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.Bu operasyonda Türkiye'nin iki amacı var. Bunlardan biri Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak. İkincisi ise Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak.Operasyon sonrası için planlarını hazırlayan Türkiye, bölgede Suriyeli mülteciler için yeni köyler ve ilçeler kuracak.