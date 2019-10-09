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Dün yaşananlar önceden mi planlanmıştı! Ekonomist Manukyan'ın videosu hızla yayılıyor

İnternet Haber

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ekonomisini yok etmekle' tehdit etmesiyle dolar/TL bir anda fırlamıştı. Ekonomist Şant Manukyan'ın Mayıs 2019'da 8 Ekim'e dikkat çeken yorumu gündeme oturdu.

Mayıs 2019'da Bloomberg kanalında yayınlanan 'Küresel Piyasalar' programında ekonomist Şant Manukyan, piyasalardaki '8 Ekim 2019' tarihine dikkat çekiyor.

Hızla yayılan görüntülerde Ekonomist Şant Manukyan, döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim 2019'a yönelik yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, şunları söylüyor:

Ekim'in 8'ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum

Donald Trump'ın 'mahvederim' twiti 
Manukyan'ın işaret ettiği tarih olan 8 Ekim 2019 tarihinde Donald Trump'ın doları fırlatan malum twiti geldi. İlk başta Türkiye'nin Suriye harekatının önünde durmayacağını açıklayan Trump, 8 Ekim'de çarkediyor ve şu twiti atıyordu:

"Daha önce de açık bir şekilde söylediğim gibi, tekrar ediyorum, eğer Türkiye benim müstesna ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırların dışına çıkarsa (daha önce yaptığım gibi) Türkiye ekonomisini mahvederim". 

HERŞEY PLANLI

Herkes Trump'un bir gün önce söylediklerini 8 Ekim'de yalanlamasını 'dengesizliğine' vermişti. Ancak Manukyan'ın aylar önce söylediği ile bu twiti yan yana koyunca herşeyin planlı olduğu ortaya çıkıyor. 

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