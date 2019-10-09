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ABD'nin yeni Suriye planı ve Türkiye'nin ilk hedefi belli oldu Muharrem Sarıkaya yazdı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ABD askerlerinin sınırdan 5 kilometre, YPG'nin ise 14 kilometre çekileceğini, ancak Türkiye'nin 30 kilometre derinliğe hakim olma kararlılığının sürdüğünü yazdı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonun detayları merak konusu oldu. ABD'nin olası askeri harekata karşı nasıl bir reaksiyon vereceği konuşulurken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Washington'un planını köşe yazısında aktardı.

Yeni duruma göre ABD’de de 5 km derinliğe çekilecek ve sonraki 9 kilometrelik alanı ABD denetleyecek ve bu alana yine YPG/SDG/PKK unsurlarını sokmayacak.

Dolayısıyla 14 km’lik alanın ilk 5 kilometresinde Türkiye dışında silahlı kimse olmayacak, geriye kalan 9 kilometresinde ise ABD dışında herhangi bir silahlı unsur adım atmayacak.

İlk adım Tel Abyad'ın batısından Resulayn'a kadar olacak

Türkiye'nin başlatacağı operasyona ilişkin ayrıntılar veren Sarıkaya, harekatın sınırlı başlayacağına dikkat çekerek yazısına şöyle devam etti:

"Bu alanın genişliğinin ise ilk adımda Tal Abyad’ın hemen batısından başlayıp, Resulayn’a kadar uzanan 120-140 kilometrede kalacak. Ancak Türkiye bu noktada durmayı düşünmüyor.

Sahadaki gelişmelere göre de Mürşitpınar’dan (diğer yarısı Kobani), Silopi’ye kadar uzanan genişlik ve M4 otobanına kadar uzanan 30 km derinliğe hakim olma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Ancak bunları  operasyonun sonraki adımlarına saklıyor.

İlk adımın daha sınırlı tutulmasının nedeni ise geniş bir alanı eş zamanlı kontrolün zorluğu… Ayrıca unutulmamalı ki şu an gerçekliğe en yakın olan plan da Türkiye’nin eli kulağında bekleyen operasyonu…

Sonrasında ne olacağını kestirmek ise zor çünkü sahada kartlar yeniden karılıyor ve çok sert bir denkleme tanıklık ediliyor."

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı

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