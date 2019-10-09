SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili açıklama! Çalışmalarımız devam etmekte intikaller sürüyor Haberin devamı. Ve Türkiye Suriye'ye girdi! Yabancı ajanslardan gelen habere göre Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yapmaya başladı Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan-Trump görüşmesine Pentagon da katılmış

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in de katıldığı ortaya çıktı.

Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce, "ABD askerlerini bölgeden çekme kararını, Pentagon'dan habersiz aldığı" iddialarına yönelik tartışma devam ediyor.

Görüşmeye Pentagon da katıldı

Pentagon'un, Esper ve Milley'in Trump'ın kararından haberdar olduğu açıklamasının ardından Reuters haber ajansı, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley'in Trump ile Erdoğan arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesine katıldığını yazdı.

Beyaz Saray açıklaması

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir basın açıklamasıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını, ABD'nin bu operasyona müdahil olmayacağını ve bölgedeki ABD askerlerini de çekeceğini açıklamıştı.

Bu açıklama, hafta başından bu yana ABD başkentinde büyük yankı uyandırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye operasyonu sonrası 1 milyon mülteciye evler yapılacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu 4 bankaya kredi kartı borcu olanlar dikkat! Alacaklarını sattılar indirim yolda!
Aile Bakanı Zehra Selçuk: Devlet korumasındaki gençlere iş imkanı sağlanıyor
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
Harekat öncesi tutuşan YPG'den yeni hamle! Bakın kime yanaşıyorlar?
Washington Post Gazetesi'nden operasyon yorumu! Büyük bir felaket geliyor
Yeni yılla birlikte yeni zamlar! Vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar artacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Tuncay Şanlı: Tarihi bir maça şahitlik etmek istiyoruz
THY kabin memuru alımı şartları neler başvuru yapma sayfası
Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım
Temel Karamollaoğlu'ndan Trump'a sert tepki! Terbiye edilmemiş aygır
Nebahat Çehre ikinci eşi kimdir çocuğu var mı?
Hayat Devam Ediyor Meltem Miraloğlu evlendi eşi 80 yaşında bakın kim?
Yorumlar 9 yorum