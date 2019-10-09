Nebahat Çehre evlilikleri kaç kere evlendi çok ünlü ilk eşi kimdir ?

Türk sinemasının yıldızı Nebahat Çehre her dönem güzelliği ve oyunculuğu ile gündemde. 75 yaşında olan Nebahat Çehre aslen Samsunlu. Daha 15 yaşında Türkiye güzeli seçilen Nebahat Çehre 2 kez evlilik yaptı. İlk evliliği 1967 tarihinde Yılmaz Güney ile oldu. İkinci evliliği ise 1976 yılında Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Nebahat Çehre'nin çocuğu yok.

Yıllara meydan okuyan güzelliği, zerafeti ve oyunculuğu ile her dönemin yıldızı olan oyuncu Nebahat Çehre özel hayatıyla hep merak konusu oldu. Aslen Samsunlu olan Nebahat Çehre 75 yaşında. Daha 15 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Nebahat Çehre 1960 yılında yıldızı parlamaya başladı. 2 kez evlilik yapan Nebahat Çehre'nin ilk eşi büyük aşka evlendiği oyuncu Yılmaz Güney oldu. 1976 yılında Yılmaz Güney ile evlenen Çehre, 1968 yılında boşandı. Nebahat Çehre ikinci evliliğini ise Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Bu evlilik 1979 yılında sona erdi. Nebahat Çehre daha sonra hiç evlenmedi. Nebahat Çehre'nin çocuğu yok.

Henüz 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilmiş olan Türk fotomodel, ses sanatçısı, manken, sinema ve dizi oyuncusu. 1960’lı yılların en tanınmış sanatçılarından birisi olan Çehre, sanat dünyasına uzun bir süre ara vermesinin ardından 2000’li yıllarda tekrar beyaz perdeye dönmüş, Haziran Gecesi, Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok önemli televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdirmeyi başarmıştır.

Nebahat Çehre, 15 Mart 1945 tarihinde, Samsun’da dünyaya geldi. Annesi Müzeyyen Çehre, babası İzzet Çehre'dir. 5 yaşındayken Samsun’dan İstanbul’a geldi. Anne tarafı koyu Laz, baba tarafı ise Gürcü. Dört kardeşin, tek kızıdır. Henüz 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Çehre, bu ünvanla beraber gelen ünü iyi değerlendirerek kısa sürede fotomodellik ve mankenlik dünyasının en aranan isimlerinden birisi haline gelmeyi başardı

1961 tarihli sinema filmi Yaban Gülüm ile ilk beyazperde deneyimini yaşayan Çehre, 1962 yılında Meçhule Gidenler ve Acı Hayat, 1963 yılında İki Vatanlı Kadın ve 1964 yılında Kamalı Zeybek’in de aralarında olduğu pek çok sinema filminde rol aldı. Kamalı Zeybek filminin çekimlerinde Yılmaz Güney ile tanışan ve kısa zamanda Güney’in cazibesine kapılan Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney ile dünya evine girdi.

24 Nisan 1968 tarihinde boşandılar. 1976 yılında ikinci evliliğini Eski Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Bu evliliği de uzun sürmedi. 1979 yılında boşandı.

1970’li yılların başına kadar çok sayıda filmde rol almasına karşın, seks filmleri furyası ile beraber sinemadan uzaklaşan Çehre, bu dönemde şarkıcı olarak sahnelerde boy gösterdi. Bu dönemde bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm ile hayranlarının büyük beğenisini kazanan Çehre, ikinci eşinden ayrılmasının ardından oyunculuğa dönerek ağırlıklı olarak sinema dizilerinde rol aldı.

2000’li yıllarla beraber tekrar büyük bir popülerlik kazanan Çehre, Haziran Gecesi, Candan Öte, Aşk-ı Memnu gibi dizilerle genç neslin de kalbinde büyük bir yer kazandı. Nebahat Çehre, 2012 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Valide Sultan Ayşe Hafsa Sultan karakterini canlandırmıştır.

Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır. Filmleri ve Dizileri