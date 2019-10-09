Meltem Miraloğlu kimdir yaşı kaç eşi ABD'li zengin 80 yaşında

Hayat Devam Ediyor dizisinde senaryo gereği kendinden 80 yaş büyük biriyle evlendirilen oyuncu Meltem Miraloğlu gerçek hayatta tam kendinsen 48 yaş büyük Amerikalı bir adamla evlendi. Kendisinden 48 yaş büyük eşi ile poz veren Meltem Miraloğlu'nun fotoğrafları sızdı.

Meltem Miraloğlu evliliği ile gündem oldu. Güzel oyuncu kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki sevgilisi ile ABD'de gizlice evlendi. 80 yaşındaki eşi ile fotoğrafları ise basına sızdı. 8 yıl önce Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk gelini oynayan genç oyuncu gerçek hayatta da 80 yaşında bir adamla evlendi. Bu evlilik sonrası Meltem Miraloğlu'nun ailesinin büyük kriz yaşadığı iddia edildi. Meltem Miraloğlu ise evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin ne iş yaptığı da henüz bilinmiyor.

GİZLİCE EVLENDİĞİ

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

8 sene önce, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hayat Devam Ediyor' isimli dizide, ‘Hayat' karakteri ile 15 yaşındaki ‘Çocuk Gelin olarak karşımıza çıkan oyuncu Meltem Miraloğlu, dizide rol alan 70 yaşındaki ‘Abbas’ karakteriyle evlendirilmişti. Dizide yaşanan bu sahnenin gerçeğe dönmesi herkesi şaşırttı.

3 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR: Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

Sinema

Sekerat Son 2016

Aşık Esme 2016

Ateş Atiye 2016

Güzel Günler Göreceğiz Feride'nin kardeşi 2012

Diziler

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Hayat Devam Ediyor

Kılıç Günü

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