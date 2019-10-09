Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz için bomba sözler: Resmen dalga geçti

Hıncal Uluç, son günlerde yaşanan Mustafa Cengiz-Fatih Terim kriziyle ilgili konuşurken "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in arasındaki problemi çözdüğünü külahıma anlatın. Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile resmen dalga geçti. Benim bildiğim Fatih Terim Mustafa Cengiz'i affetmez." dedi.

Galatasaraylılığı ile bilinen Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'a programında Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan krizi yorumladı ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Uluç'un o sözleri...

"Galatasaray'ın çözümü için iki şeye ihtiyacı var: Yakın çözüm Fatih Terim'in görevi bırakması, uzun vadeli çözüm Mustafa Cengiz'in görevi bırakması. Fatih Terim büyük bir zihin yorgunluğu içinde. Eski Fatih Terim'den başka bir Fatih Terim'e dönüşmeye kalktı. Dönüşemedi, yüzüne gözüne bulaştırdı.

"Galatasaray başkanlığı için yeterli değil"

Galatasaray'ı hem futbol oynamaz, hem zevk vermez hem de gol atamaz hale getirdi. Mustafa Cengiz'in, başından beri, Galatasaray başkanlığı için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Cengiz, Dursun başkandan kurtulmak için isteyenlerin üzerinde buluştuğu adam. Sadece o. 'Dursun başkan gitsin kim gelirse gelsin' dediler. O kim gelirse gelsin Mustafa Cengiz oldu işte.

"Külahıma anlatsınlar"

Bugün resimleri var gazetelerde. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz neredeyse sarmaş dolaş. Benim külahıma anlatsınlar. Ben Fatih Terim'i de Mustafa Cengiz'i de iyi tanırım. Fatih Terim diyor ki 'Ben konuşmak istemiyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun.' Kimi kast ediyor? 'Kulübün haklarını ben savunuyor, ben ceza alıyorum. Savunma durumunda olanlar konuşmadıkları için onlar ceza almıyorlar. Benim adım çıkıyor sonra Fatih Terim habire ceza alıyor diye.' Ceza almayanlar konuşsun dediği: Mustafa Cengiz.

''Fatih Terim bu lafların ikisini de affetmez"

Bunu Mustafa Cengiz'in yüzüne söylemiyor. Basına söylüyor, manşet oluyor. Ertesi gün Mustafa Cengiz cevap veriyor: 'Herkes işine baksın.' Ne geliyor aklınıza? Ünal Aysal'ın 'Eleman' deyişi. Ama onunla yetinmiyor, bir cümle daha var: 'Herkes işine baksın, biz bu durumu çözeriz. Bu kulüp 14 sene şampiyonluk görmedikten sonra düzeldi.' O 14 senede Galatasaray'da oynayan oyuncu kimdi? Şampiyonluk görmeyen, 14 sene oynayıp da: Fatih Terim. Yani Fatih Terim'le resmen dalga geçti. Benim bildiğim Fatih Terim bu lafların ikisini de affetmez. Doğrudan kendisini küçültmeye yönelik bu iki lafı da affetmez. Ama şu anda Galatasaray'ı bırakma niyeti olmadığı için... Çünkü 'Bana yakışmaz, yarın bunu aleyhimde kullanırlar. Ben Galatasaray yukarıdayken bırakmalıyım.' diyor. Fatih Terim bu Mustafa Cengiz'i affetmez. O yüzden ne Mustafa Cengiz ne de Fatih Terim'den herhangi bir ümidim yok."

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknikdirektör Fatih Terim, karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasını değerlendirdikten sonra "Belhanda'nın penaltısını söylüyorlar ama ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun." ifadelerini kullanmıştı.



Bu sözlerin üzerine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, "Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, Galatasaray bir günde tahttan inmez." demiş ve şöyle devam etmişti: "Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması.