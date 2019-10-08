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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu barış ve istikrardır

Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışı ve istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda geçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça Köyü'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Programda yaptığı konuşmada iki ülke arasında yürütülen işbirliklerinin giderek arttığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye, Sırbistan’ın genelindeki yatırımlarını arttırmaya devam edecektir" diye konuştu.

Bölgenin Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin yegane arzusu isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda geçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz. Her alanda iş birliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gururumuzun olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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