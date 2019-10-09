Kimse bunu beklemiyordu! Falcao'ya büyük şok

Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Radamel Falcao ve James Rodriguez’in kadroda neden yer almadığını açıkladı.

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Galatasaray forması giyen Radamel Falcao’yu kadroya almamasının nedenini açıkladı. Kameraların karşısına geçen Queiroz, basın toplantısında ülkede geniş yankı bulan kararın kendi tercihi olduğunu söyledi.

''Bu karar tamamen bana ait''

Queiroz, ''James ve Falcao’nun kadroda olmaları konusunda çeşitli spekülasyonlar vardı. Bu karar tamamen bana ait. İkisi de Kolombiya için önemli futbolcular ancak çağırmadığımız futbolcular hakkında konuşmak, şu anda aramızda olanlara saygısızlık olur." dedi.

''Falcao konusunda belki siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum''

66 yaşındaki teknik adam,"Eğer iyi bir takım oluşturmak istiyorsanız, futbolcuları tanımanız gerekiyor. Falcao konusunda belki siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. 2014 Dünya Kupası’nda bu yana milli takıma çağrıldığı maçların yüzde 55’inde görev yapabildi. Bazen sakatlıklar bazen de başka nedenler ötürü forma giyemedi. Şu an en iyi durumda olduğunu düşündüğümüz futbolcuları kadroya aldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kolombiya Milli Takımı, 12 Ekim'de Şili, 15 Ekim'de ise Cezayir ile hazırlık maçı oynayacak