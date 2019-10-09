HABER /  SPOR

TOFAŞ ilk yenilgisini aldı

Demirören Haber Ajansı

7Days EuroCup B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan NIS'e 93-80'lik skorla mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.

TOFAŞ ile Sırbistan temsilcisi Partizan NIS, EuroCup B Grubu mücadelesinde Stark Arena'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz TOFAŞ, ilk periyodu 27-15 önde kapattı.

2'nci periyotta da üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, devreye 49-45 önde gitti. 3'üncü periyotta Partizan NIS farkı kapattı ve skoru eşitledi: 66-66. Son periyotta etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 93-80'lik galibiyetle ayrıldı.

TOFAŞ, EuroCup B Grubu'ndaki bir sonraki maçında 15 Ekim Salı günü İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk ordusu ve ÖSO kısa süre sonra sınırı geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu barış ve istikrardır
Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasında yeni gelişme
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
Irak-Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit
ÖNCEKİ HABERLER
Darüşşafaka Tekfen 2'de 2 yaptı
Mbappe, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek
Aydın'da kötü koku alarmı! Valilik açıklama yaptı
İzmir'de faciadan dönüldü! Kullanılamaz hale geldi
Çankırı'da otomobille traktör çarpıştı! Ölüler var
Suriye harekatı son durum Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı?
Yorumlar