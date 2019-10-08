HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den İtalya'ya Abdullah Öcalan tepkisi

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya’nın Berceto Belediye Meclisince PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisince 5 Ekim'de terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, konuya ilişkin tepkinin dile getirildiği de belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Candaş Tolga Işık 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da bombayı patlattı: Artık kasa kolaylığı bitti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Al Jazeera Televizyonu'na kritik açıklamalar
AK Parti'de istifa şoku! Eski Bakan Nihat Ergün de istifa etti
YPG'ye bir şok daha! ABD'den sonra harekete geçtiler! O ülke de Suriye'den çekiliyor
Üsküdar’da lüks sitede vurulan kişi eski milletvekilinin oğlu çıktı
Rusya ve Türkiye için yeni dönem! Ticarette yerli para birimi kullanılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Haberal'dan Yiğit Bulut'a cevap Bahçeli twitleri olay olmuştu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması
Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Ergenekon kumpası davasında Haşıloğlu ve Dalkuş'a kırmızı bülten
Meltem Miraloğlu evlendi kocası kim ABD'li eşi 80 yaşında
Yorumlar 2 yorum