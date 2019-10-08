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Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı

Millî Savunma Bakanlığı, TSK'nın Fırat'ın Doğusu ve İdlib'e yapmayı planladığı harekata ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" açıklamasında bulundu. Bakanlığın yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yapacağı sınır ötesi operasyonun adının "Güvenli Bölge Harekâtı" olduğu da ifade edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG- SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır."

Ayrıca yapılan paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk bayraklı tanklarının bulunduğu bir görsel de paylaşıldı.

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