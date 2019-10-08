Seydişehir'de uluslararası alüminyum konferansı

Seydişehir'de düzenlenen Uluslararası Alüminyum Temalı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı alanında uzman çok sayıda akademisyeni ağırladı.

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ve ETİ A.Ş işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Alüminyum Temalı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansının (IATENS) açılışı NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapıldı.

Konferansa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ETİ A.Ş Genel Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gürü, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman katıldı. Bunun yanı sıra Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyen ve bilim adamı katılırken Fransa, Bangladeş, Romanya, Malezya gibi ülkelerin önemli akademisyenleri de davetli konuşmacı olarak konferansta yerini aldı.

Düzenleme kurulu sekreterliğini Doç. Dr. Hakan Gökmeşe ve Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Bostan'ın yaptığı konferansa yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 300 bildiri ile katılım sağlandı. Ayrıca konu ile ilgili firmalar çeşitli malzeme ve dokümanları ile konferans alanında yer aldı.



Konferansın ev sahipliğini yaparak açılış konuşmasını gerçekleştiren Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan; “Seydişehir’de bir ilkin gerçekleştiği bu önemli konferansa ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Alüminyumun hammaddesi boksitin çıktığı ve alüminaya, hidrata ve alüminyuma dönüştüğü Eti Alüminyum Fabrikasının bulunduğu Seydişehir’de bu konferansın gerçekleştirilmiş olması büyük bir önem arz etmektedir. Böyle önemli bir programa maddi, manevi katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.



NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan ise; “Elbette bu toplantılar çok mühim ama amaçla hedef arasındaki çalışmalar uyum içinde olursa bu çalışmalar maddeyi daha iyi tanımamıza ve insanlığa daha iyi katkılar sunmamızı sağlar. Bu toplantıda da bunu arzu ediyoruz.” dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da; “Seydişehir’de her şey 1960’lı yıllarda o dönemde ismi Keçili olan, bugünde Madenli ismini taşıyan mahallemizde yaşayan keçi çobanlığı yapan Mümin dedemizin boksit madenini bulmasıyla başlar. 1969 yıllarında fabrikanın temelleri atılır ve fabrika işlemeye başladığı zaman Seydişehir’de çıkarılan boksit alüminyum madeni Türkiye’nin ve dünyanın gündemine girmiş olur. Bugün uzay sanayisinde, savunma sanayisinde, bindiğimiz otomobillerden, evde kullandığımız tüm eşyalara varana kadar alüminyum madeni kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 21. yüzyılın en önemli hatta tek önemli metali diyebileceğimiz bir noktaya gelmiştir. Bu yüzden üzerinde konuşulması, konferanslar yapılması ve çalışılması gereken bir maden türüdür. İlçemizde ilk defa uluslararası bir program bu şekilde dizayn edilmiş ve bugün uygulanmaya başlamıştır. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Seydişehir açısından önemli bir kazanım olan bu programdan sonuçlar çıkartıp yolumuza bilimsel alanda ilerleyerek devam etmeliyiz.” dedi.



Kaymakam Aydın Erdoğan da şunları söyledi: “Bugün ilçemiz adına çok önemli bilimsel bir çalışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Alüminyumun kalbi olan ilçemizde, olması gereken ancak şu ana kadar olmamış bir eksikliği çok değerli Dekanımız görmüş ve bu konuda bilimsel bir çalışmanın gerekliliğini hissetmiş. Bizler de maddi ve manevi desteği kendisine verdik. İlçemiz için büyük bir adım, büyük bir çalışma. Umarım ki bu çalışma, bundan sonra alüminyum üzerine yapılacak çalışmaları da tetikleyecektir. Dekanlığımızın ve Üniversitemizin bu tür bilimsel çalışmalar yaparak bu açığı da kapatmasıyla, çok ciddi mesafeler alınacağını ümit ediyoruz. Bu konferansın ilçemize hem maddi hem de manevi anlamda çok ciddi katkılarının olmasını ve Bundan sonra ki çalışmalara da rehberlik yapmasını temenni ediyoruz. Konferansın hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza, Dekanımıza, Rektörlüğümüze ve Eti Alüminyum A.Ş.’ye çok teşekkür ediyor, tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”



Açılış konuşmasının ardından, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ise biyomalzemeler üzerine yaptığı konuşmada, Milli Savunma ürünlerinde roket atar başlıklarda yüzde 85’e varan oranda malzemesinin alüminyumdan olduğunu söyledi.



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gürü; “Dünyada yer kabuğunda yüzde 8 demirden sonra ikinci sırada yüzde 5 alüminyum yer alıyor. Son yıllarda ince levha üretimi ile gıda sektöründe önemli yer tutuyor. Metaller içinde en fazla kullanılan demir ve bakırdır. Şu anda alüminyum bakırın önüne geçmiştir. Günlük hayatımızda da alüminyum kullanımında büyük artış yaşanmaktadır. Alüminyum alaşımlarının geliştirilmesiyle taşıtın yüzde 20’si, elektriğin yüzde 15’i ambalajlamanın yüzde 10’u alüminyumdan oluşmaktadır. Artık araçlarda hafiflik ve hız çok önemli durumdadır. Bu nedenle alüminyumun araçlarda kullanımı da çok önem arz etmektedir. Önce metal çağıydı şimdi kompozit çağı oldu. Bu çağda alüminyum metali en önemli metallerden birisi.” diyerek alüminyumun önemini vurguladı.



Davetli konuşmacıların sunumlarıyla konferans 3 gün boyunca devam etti.