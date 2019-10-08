HABER /  GÜNCEL

Hakkari'de PKK'ya bir darbe daha

Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
Türkiye'den İtalya'ya Abdullah Öcalan tepkisi
Candaş Tolga Işık 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da bombayı patlattı: Artık kasa kolaylığı bitti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Al Jazeera Televizyonu'na kritik açıklamalar
AK Parti'de istifa şoku! Eski Bakan Nihat Ergün de istifa etti
YPG'ye bir şok daha! ABD'den sonra harekete geçtiler! O ülke de Suriye'den çekiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Katılamadığı etkinliğe maketini gönderdi
MSB'den Fırat'ın doğusuyla ilgili net mesaj
Seferberlik emri şartları hasta olan ya da askerlik yapan gider mi?
İran: Suudi Arabistan siyasi çözümü tercih ederse görüşme olabilir
Mehmet Haberal'dan Yiğit Bulut'a cevap Bahçeli twitleri olay olmuştu
PMYO- POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?
Yorumlar