Candaş Tolga Işık 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da bombayı patlattı: Artık kasa kolaylığı bitti

Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında yapılan son anlaşmanın ardından kasa kolaylığının bittiğini ifade etti.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bu hafta da İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlandı ve sporda öne çıkan başlıklar masaya yatırıldı.

Beşiktaş'taki adaylık sürecini değerlendiren Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Ahmet Nur Çebi, yarın adaylığını açıklayacak. Ankara'dan bir bürokratla konuştum. Yıldırım Demirören bile aday olabilir. Aday olacağını sanmıyoruma ama önünde bir engel yokmuş. Kulüp başkanları daha önce ceplerinden para veriyordu. Son anlaşmaya birlikte o iş bitmiş. Artık kasa kolaylığı bitti.