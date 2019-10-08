AK Parti'de istifa şoku! Eski Bakan Nihat Ergün de istifa etti

Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarına katıldığı belirtilen Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti.

AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı, üç dönem milletvekilliği ve iki dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten Nihat Ergün, istifa ettiğini "13 Eylül'de saat 06.15 itibariyle istifa ettim" diyerek doğruladı.

Parti üyeliğini sonlandırdı

Kararı ailesi ve çevresiyle birlikte yaptığı istişareler sonucu aldığını ifade eden Nihat Ergün, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay'ın sitesine girerek doğrudan "parti üyeliğini sonlandırma" yöntemiyle yaptığını söyledi.

Ergün, istifasını şöyle açıkladı:

13 Eylül 2019 tarihinde saat 06.15 itibariyle e- devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Aile ve arkadaş çevremle yaptığım kapsamlı istişareler sonucunda bu kararı aldım. Şimdiye kadar AK Parti'de birlikte siyaset yaptığımız, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Babacan ile hareket ediyordu Babacan ile beraber hareket eden AK Parti Kocaeli eski milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Partili eski milletvekili ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmişti.

Nihat Ergün kimdir?

14 Eylül 1962 yılında Kocaeli'nde (Çınarlı/Derince) doğdu. Lise öğrenimini İzmit Teknik Lisesi'nde tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Serbest ticaret, muhasebe, müşavirlik, yöneticilik ve danışmanlık gibi alanlarda çalıştı.

1994 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Derince Belediye Başkanlığına seçildi. 26 Eylül 2001 tarihinde AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı oldu. 22, 23 ve 24. Dönemlerde AK Parti'den Kocaeli Milletvekili olarak seçildi.

AK Partinin I. ve II. Olağan Kongrelerinde MKYK üyeliğine seçildi. 12 Nisan 2005'te AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 8 Ağustos 2007'de AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçildi.

60. Hükümet'te (1 Mayıs 2009) Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. 61. Hükümet'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.