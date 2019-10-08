HABER /  EKONOMİ

Rusya ve Türkiye için yeni dönem! Ticarette yerli para birimi kullanılacak

Rusya ile Türkiye arasında ödeme ve anlaşmalarda yerel para birimleri olan ruble ve Türk lirasının kullanılması yönünde anlaşma imzalandı.

Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, iki ülke arasındaki ödeme ve anlaşmalarda yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazipliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Türkiye’de gerekli altyapının oluşturulacak

Anlaşma ile Türk banka ve şirketlerinin SWIFT ödeme sisteminin Rus versiyonu olan Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi’ne bağlanması, Rusya tarafından MasterCard ve VISA’ya alternatif olarak tasarlanan MİR banka kartlarının kullanımı için Türkiye’de gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor.

Muhabir banka hesapları kullanımı yaygınlaştırılacak

Diğer yandan anlaşma ile iki ülkenin ulusal ödeme sistemlerinin etkileşimi ve daha sonra bu sistemlere başka ülkelerin bağlanması olasılığı konusunda işbirliği yapılması amaçlanıyor.

Anlaşma doğrultusunda iki taraf arasındaki işlemlerin arttırılması için muhabir banka hesapları kullanımının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi de isteniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Donald Trump'tan Türkiye'yle ilgili son dakika açıklaması!
İstanbul'da deprem sonrası 5 ilçede 6 okul binası için boşaltma kararı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu operasyon öncesi bu fotoğrafı paylaştı
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılıyor mu? Akıllara 2013-2014 sezonu geldi
Ağaçta asılı bulunmuştu polis gerçeği ortaya çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye harekatı son durum Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Yusuf Günay'dan Fatih Terim iddiasına yanıt
Polisi darbeden zanlı seken kurşunla yaşamını yitirdi
TEB’den emeklilere müjde! Maaşını taşıyana 1000 TL’ye varan promosyon
Meltem Miraloğlu ilk eşi kimdir 2. eşi 80 yaşında ABD'li
Yorumlar 3 yorum