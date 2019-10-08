Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sırbistan'da son dakika açıklamalar... Erdoğan, Sırbistan ile işbirliği halinde yapılacak olan yollarla ilgili "Bu çalışmalar 'Yol hayattır, yol medeniyettir' anlayışı gereği çok önemli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Sarayı’nda düzenlenen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından liderlerle ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar başlıklar:

-Sırbistan için değerli ev sahipliği ve bu toplantılara hem katılımı hem de ev sahipliği için değerli dostum sayın Vucic'e teşekkür ediyorum.

-'Yol medeniyettir' anlayışıyla bu çalışmalarımızın çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor.

-Bosna'nın durumu önemli. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar ve toplantılara ayrıca kıymet veriyoruz.