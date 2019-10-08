Torino Steven Nzonzi'nin peşinde

Çizme medyası, Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin Türkiye'de mutlu olmadığını ileri sürerken Fransız oyuncu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Serie A ekiplerinden Torino'nun Steven Nzonzi'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

İtalyan ekibinin Ocak ayında Nzonzi için hamle yapacağı öne sürüldü. Gazete ayrıca Steven Nzonzi'nin Türkiye'de mutlu olmadığını iddia etti. Nzonzi'yi Roma'dan bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda 500 bin euro karşılığında oyuncuyu bir yıl daha kiralama hakkını elinde tutuyor.

Galatasaray ayrıca 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına da sahip. 30 yaşındaki Fransız orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı