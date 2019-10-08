HABER /  GALATASARAY

Torino Steven Nzonzi'nin peşinde

Çizme medyası, Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin Türkiye'de mutlu olmadığını ileri sürerken Fransız oyuncu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Serie A ekiplerinden Torino'nun Steven Nzonzi'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

İtalyan ekibinin Ocak ayında Nzonzi için hamle yapacağı öne sürüldü. Gazete ayrıca Steven Nzonzi'nin Türkiye'de mutlu olmadığını iddia etti. Nzonzi'yi Roma'dan bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda 500 bin euro karşılığında oyuncuyu bir yıl daha kiralama hakkını elinde tutuyor.

Galatasaray ayrıca 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına da sahip. 30 yaşındaki Fransız orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılıyor mu? Akıllara 2013-2014 sezonu geldi
Ağaçta asılı bulunmuştu polis gerçeği ortaya çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı
İran Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı başlatacağı harekata karşı çıktı
İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var
Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'ü ağlatan ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu operasyon öncesi bu fotoğrafı paylaştı
Suriye operasyonu son durum Fırat'ın doğusu neresi harita
Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek
Victor Valdes Barcelona'dan kovuldu
Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Sömestr tatili ne zaman başlıyor kaç gün tatil olacak?
Yorumlar