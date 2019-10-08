PMYO- POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavına katılaca adaylar, sınavın ne zaman ve saat kaçta uygulancağını merak ediyor. Peki PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı hakkında duyuru yayımladı

POMEM ve PMYO sınavları ne zaman yapılacak araştırması sınav için gün sayan adayların gündeminde. PMYO- POMEM Eğitim Sonu Sınavı 11 Ekim 2019 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.00’da, POMEM mezunları için saat: 09.30’da yapılacaktır.

Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 11 Ekim 2019 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.00’da, POMEM mezunları için saat: 09.30’da yapılacaktır.

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır.