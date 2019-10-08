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YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 YÖKDİL sınavı geri sayım

7. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda (YÖKDİL) bu sene ÖSYM tarafından ilk kez yapılacak. YÖKDİL için başvuru işlemlerini bitiren adaylar 2019 YÖKDİL takvimini sorguluyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL'e kaç gün kaldı?

Geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamlayan adaylar, sınav için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da 2019 YÖKDİL takvimini sorguluyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL'e kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) tarafından yapılan YÖKDİL sınavı bu sene sonbahar döneminde ilk kez ÖSYM tarafından uygulanmaya başlanacak. Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL kılavuzuna göre sınav kasım ayında binlerce adayın katılımıyla düzenlenecek. Peki, 2019 YÖKDİL hangi tarihte? İşte, sınavla ilgili merak edilenler.

7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.

YÖKDİL PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir

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