Trump'ın Türkiye'nin ekonomisini yok ederim tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ekonomisini yok ederim tehdidine ilişkin "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekat haberi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alarak söylediği 'sınırları aşması halinde ekonomisini yok edeceğim' açıklamalarını değerlendirdi.
"Yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD başkanı"
Mariya Zaharova, yaptığı paylaşımda"Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" diye yazdı.
Zaharova'nın dikkat çeken paylaşımı şöyle:
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