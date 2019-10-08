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Kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili davada kritik gelişme!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.

15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimin seyrini değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istedi.

Ayrıntılar geliyor..

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