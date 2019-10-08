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Mansur Yavaş: İlkokul mezunları 12 bin lira maaş alıyor

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş AK Partili meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Partili meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, "Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

Yavaş, belediyede yapılan maaş düzenlemesine ilişkin de, "İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı birinci oturumu 'belediyedeki işinden çıkartılan işçiler' tartışmasına sahne oldu.

İşten ayrılanların sayısı

Gündem dışı söz alan ABB Meclis Başkanvekili AK Partili Fatih Ünal, Yavaş’a 31 Mart seçimlerinden önce söylediği "Ekmekle oynayan namussuzdur alçaktır. Evine ekmek götüren insanı niye işten çıkarayım" sözlerini anımsatarak "Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz" dedi.

Ünal’a yanıt veren Yavaş, "İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Verilen sözlere gelince, hani 30 bin kişiyi işten atıyorduk, PKK’lıları dolduruyorduk, ne oldu? Açsanıza ağzını şimdi. Yine söylenenlere göre DHKP-C’liler sayaç okuyacaktı, ne oldu? Ankara’ya böyle mi hizmet edeceğiz?" ifadesini kullandı.

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