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Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Demirören Haber Ajansı

MKE Ankaragücü, yeni başkanını seçmek için 24 Ekim’de Ankara Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak. 

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni başkanını seçmek için 24 Ekim’de Ankara Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 31 Ekim’de gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2019 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilk toplantının 24.10.2019 Perşembe günü saat 14.00’te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.10.2019 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.”

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