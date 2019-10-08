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Uğurcan Çakır’a Liverpool'dan sonra devler talip

Trabzonspor’un deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçta yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren Uğurcan Çakır’ı Liverpool’dan başka takımlar da takibe aldı.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır bir maçta daha takımını sırtladı. Çaykur Rizespor maçında Trabzonspor skor dezavantajındayken 3 net gol pozisyonunu engelleyen Uğurcan Çakır'ın bu performansı artık Avrupa takımlarının da yakın takibinde.

Avrupa, Uğurcan'ı yakından takip ediyor
Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor.

Avrupa'da adından söz ettiriyor
Uğurcan 13 resmi maçta 18 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı.

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