Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine kritik talimat! Ben vermiyorum sizin de...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abant’ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem. 2. Çalışma ve Değerlendirme toplantıda, Millet İttifakı konusunda milletvekillerine talimat verdiği öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İYİ Parti ile CHP’nin son iki seçimdir sürdürdüğü Millet İttifakı’nın korunması için milletvekillerine özen ve hassasiyet göstermesi talimatı vererek, “İttifakı bozmak istiyorlar. Buna fırsat vermemeliyiz” dedi.

‘Aramızda sorun yok'

CHP’nin Abant’ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem. 2. Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı konusunda milletvekillerine talimat verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, kampın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde Kılıçdaroğlu’nun özellikle iktidarın Millet İttifakı’ndan rahatsız olduğunu ve ittifakı bozmak istediğini belirterek, şunları söylediği ortaya çıktı;