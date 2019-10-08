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Mircea Lucescu intikam istiyor! İşte yeni takımı

Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, son olarak A Milli Takım'da görev yapan Rumen hocanın Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'ya yakın olduğunu söyledi.

Son olarak A Milli Takımımızda görev alan 74 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor.

"Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi''
Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağandışıydı" ifadelerini kullandı.

"Yaş konusunda endişeye gerek yok"
Tecrübeli hocanın teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.

Dinamo Moskova'nın durumu iyi değil
Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'in başında görev yaptı. Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.

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