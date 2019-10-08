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Yılmaz Özdil'den çok konuşulacak Erdoğan mesajı: Dik dur eğilme yanındayız

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweette Türk ekonomisini yok etmekle tehdit etti. Muhalif kimliğiyle tanınan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yanındayız" mesajı verdi.

Trump, ''ABD'nin sonu olmayan saçma savaşlardan çekilme vakti geldi.'' diyerek Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını ancak ABD'nin destek vermeyeceğini açıkladı. ABD kamuoyunda çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump, bir sonraki açıklamasında çizdiği sınırları aşması halinde 'Türkiye'nin ekonomisini yok etmekle' tehdit etti.

"Dik dur, eğilme, yanındayız"

Muhalif kimliğiyle tanınan Yılmaz Özdil'den ise bu gelişmelerin ardından şaşırtan açıklamalar geldi. Özdil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye.

"Hepimiz T.C. yönetiminin yanındayız"

Trump'a tepki gösteren bir diğer isim ise Uğur Dündar'dı. Dündar sosyal medya hesabından şu değerlendirmeleri yaptı:

Bu tweet sağlıklı kafa yapısının ürünü olamaz. Türkiye'yi alenen tehdit eden bu adama gereken yanıtın en kısa sürede ve gereken sertlikte verileceğini düşünüyorum.

Hepimiz T.C. yönetiminin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başka Türkiye yok!

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