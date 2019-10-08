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İran'dan Türkiye'nin olası Fırat'ın doğusuna operasyonuna destek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran'ın yardıma hazır olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

Amerika işgalci bir güçtür

Zarif, "Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye'de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye'de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Adana Anlaşması'nın Türkiye–Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, "Yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.

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