BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis'ten Türkiye'nin operasyonuna ilişkin kritik açıklama

Dünyanın en çekici büyükannesi yeni paylaşımıyla olay oldu

Fırat'ın doğusuna operasyon! CHP'den çok konuşulacak açıklamalar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye ile ilgili açıklama

Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye Rusya Suriye İran ve Kürtler...