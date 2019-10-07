BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis'ten Türkiye'nin operasyonuna ilişkin kritik açıklama
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, Fırat'ın doğusuna yapılacak askeri harekatla ilgili, "Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi" ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu.
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