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Fırat'ın doğusuna harekat öncesi Çobanbey ve Azez'de patlamalar! Çok sayıda yaralı var

Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez’de patlama meydana geldi. Düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez'de eş zamanlı iki terör saldırısı düzenlendi. Söz konusu saldırıların Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı harekatın hemen öncesine gelmesi dikkat çekti..

Çobanbey'de 6, Azez'de 8 kişi yaralandı 

Çobanbey kent merkezinde Türkiye sınırına yakın bir noktada Suriye Milli Ordusu (MSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Azez'in batısındaki kontrol noktasına gelen motosikletli terörist intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 sivil yaralanırken, eylemi gerçekleştiren terörist hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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