HABER /  YEREL

Antalya zabıta annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da zabıta memuru Mehmet Kemal T. (26), evde annesi Şerife A. (46) ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı Şerife A.'nın evine gitti. Bir süre sonra eve, Serik Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Mehmet Kemal T. geldi. Kapının geç açılmasından şüphelenen Mehmet Kemal T., yatak odasının kapısının kilitli olduğunu fark edince annesi Şerife A.'dan açmasını istedi.

Kapıyı kırıp kaçtı, ekip arkadaşlarını aradı

Annesinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenen Mehmet Kemal T., kapıyı kırıp içeri girince Hasan A. ile karşılaştı. Mehmet Kemal T., kaçmaya çalışan Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı halde sokağa fırlayan Hasan A., telefonla ekip arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Hasan A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan Mehmet Kemal T., polis tarafından yakalandı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet Kemal T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Adıyaman'da metan gazı paniği onlarca kişi rahatsızlandı! Köye girişler yasaklandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Otobüs durağında dehşet saçtı! Ölmesi için başında bekledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fırat'ın doğusuna operasyon! CHP'den çok konuşulacak açıklamalar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye ile ilgili açıklama
Şenol Güneş'ten bomba Suat Serdar açıklaması! Abdullah Avcı ve Kadıköy'den de bahsetti
Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye, Rusya, Suriye, İran ve Kürtler...
Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Bayburt'ta vicdansızlığın bu kadarı dedirten görüntüler! Öldürüp köprüye astılar
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş iç saha performansıyla umutlandı
Vücuttaki morarlar neden olur hastalık habercisi olabilir mi?
HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
Duraklardaki Çince tabelalar tartışma konusu olmuştu! İBB'den açıklama geldi
Ayak bileği neden şişer hastalık habercisi midir?
2020 bayram tarihleri Kurban Bayramı ne zaman hangi ayda?
Yorumlar